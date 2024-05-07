البيت الأبيض: إسرائيل أبلغتنا بأن عملية رفح ستكون محدودة

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن أملها أن تتمكن إسرائيل وحماس من "سد الفجوات المتبقية" في محادثات وقف إطلاق النار، مضيفة أن إسرائيل أبلغتها بأن عمليتها العسكرية في رفح بجنوب غزة "محدودة".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم - إن تقييمًا دقيقًا لمواقف الجانبين "يشير إلى أنهما قادران على سد الفجوات المتبقية، وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم هذه العملية".

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أن واشنطن تريد معاودة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم في أقرب وقت ممكن.