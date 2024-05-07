دوري أبطال أوروبا.. بوروسيا دورتموند يعتمد على تشكيل هجومي أمام باريس سان جيرمان

يستعد بوروسيا دورتموند لمواجهة حاسمة مساء اليوم، أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الفريق الألماني للحفاظ على تقدمه وتحقيق التأهل للنهائي.

أعلن إدين ترزيتش، مدرب بوروسيا دورتموند، عن تشكيلة الفريق التي ستخوض المباراة، حيث ضم تشكيلة هجومية تضم النجم ماركو رويس في خط الهجوم، بجانب كريم أديمي ويوسوفا موكوكو.

تشكيل بوروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: رايرسون - ماتس هاملز - شلوتربيك - ماتسين.

خط الوسط: سابيتزر - إمره جان - سانشو - براندت - كريم أديمي.

خط الهجوم: فولكروج.

يدرك بوروسيا دورتموند صعوبة المهمة التي تنتظره أمام باريس سان جيرمان، رغم فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد على ملعب سيجنال إيدونا بارك.