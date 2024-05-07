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الثلاثاء 07 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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يترقب عشاق كرة القدم  مباراة الإياب الحاسمة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني،  اليوم على ملعب "بارك دي برانس" في العاصمة الفرنسية باريس.

يخوض  باريس سان جيرمان الفرنسي المباراة وهو يدرك صعوبة المهمة التي تنتظره أمام بوروسيا دورتموند، خاصة بعد خسارته في مباراة الذهاب بهدف دون رد على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

أعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن تشكيل الفريق الذي يخوض المباراة، حيث ضم تشكيلة هجومية تضم النجم كيليان مبابي في خط الهجوم، بجانب عثمان ديمبلي ونيمار دا سيلفا.

جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - مينديز - بيرالدو.

خط الوسط: فيتينها - فابيان رويز - زائير إيمري.

خط الهجوم: كيليان مبابي - نيمار دا سيلفا - عثمان ديمبلي.

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