تعرف على حظك في الأبراج اليوم الجمعة 14 يوليو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الجمعة الموافق 14 يوليو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

حاول يا عزيزي ان تخفف من عصبيتك وانفعالك المبالغ به في العمل، تصرفاتك هذه قد تضعك في مواقف غير جيدة أبدًا، يشعر أحد الأصدقاء بالانزعاج بسبب انشغالك الدائم عنه، عليك أن تمنح عائلتك وأصدقائك بعض الوقت، تصلك معلومة تعرض صديق لوعكة صحية، تشعر بالحزن من أجله

برج الثور

قد تجد نفسك متهمًا بالإهمال والتسبب بوقوع بعض المشاكل في العمل، عليك الدفاع عن نفسك وإثبات كفائتك، الهروب وعدم المواجهة يثبتان هذه الأقاويل ضدك، علاقتك العاطفية تشهد فترة من الاضطراب، هناك الكثير من المشاكل التي عليك حلها مع الشريك، من الناحية الصحية عليك ممارسة الرياضة

برج الجوزاء

سوف تتلقى نتائج ممتازة عن أدائك في الفترة الماضية، عليك قضاء وقت أطول مع العائلة والأصدقاء، كما يجب عليك الاهتمام بالحبيب بشكل أفضل، الإهمال ليس في مصلحة علاقتكما، وتجاهل المشاكل ليس تصرف جيد، انتبه لبعض الإشارات حول صحتك.

برج السرطان

في هذه الفترة تقع الكثير من الخلافات والمشاكل بينك وبين عدد من زملائك في العمل، قد يكون السبب حالتك المزاجية المتقلبة، أو معلومات غير صحيحة وصلت إليك، عليك لا تتهور وتتصرف بناءً على هذه المعلومات، حاول أن تنهي جميع المشاكل ولا تدعها تؤثر على مزاجك بشكل كبير.

برج الأسد

قد تواجه الكثير من الصعوبات في هذه الفترة، انتبه ومن حذر بطريقة تعاملك معها حتى لا تجد نفسك في موقف غير جيد، قد تزداد العراقيل والمشاكل بشكل تدريجي، في عذع الفترة تشعر بالضغط الشديد لكن حاول أن تضبط أعصابك ولا تتفعل على أشخاص لا علاقة لهم بما تمر به، الأمور ليست سهلة لكنك ستتمكن من تجاوزها.

برج العذراء

يتعامل بعض الأشخاص معك بطريقة سيئة تشعرك بالانزعاج الشديد، تشعر بالإحباط الشديد بسبب طريقتهم هذه، عليك ان تفكر بهدوء ولا تتصرف بتهور، الدبلوماسية هي أفضل حل، يجب عليك تعويض الشريك عن الأيام الماضية التي أهملته بها، هو بحاجة إلى تواجدك إلى جانبه.

برج الميزان

أنت تتصرف بحكمة وذكاء في أمر يخص العمل، بالرغم من قلقك الشديد من أن تكون النتيجة سلبية، إلا أنك تتفاجأ ان الامور تعطي النتائج التي طالما رغبت بها، تسير الأمور بشكل عام بشكل جيد، أنت تشعر بالراحة حيث أنك تتمكن من الوصول لنتائج جيدة ومرضية في العمل، يطلب احد الاشخاص المقربين نصيحتك.

برج العقرب

يحاول عدد من الأشخاص في مكان العمل أن يقللوا من قدراتك خاصة أمام مديرك، لا تستسلم لهم، واثبت نفسك بشكل افضل، تشعر بالملل، لذلك حاول ان تخطط لمشروع أو نزهة مع الأصدقاء من أجل شحن طاقتك بطريقة ايجابية، من الناحية الصحية انتبه لنظامك الغذائي وحاول ان تتخلص من الوزن الزائد.

برج القوس

يجب التعبير عن أفكارك، لكن من الجيد أن تكون طريقتك في التعبير عنها سلسة ومناسبة، لفترة جيدة من أجل البحث عن فرص جديدة في العمل، يا عزيزي ما زلت بانتظار رد على أمر مهم يحدد الكثير من مصيرك في المستقبل، عليك أن تخطط لقضاء وقت جيد بعيدًا عن الضغوطات النفسية.

برج الجدي

تستقبل هذه الفترة الكثير من الضيوف والزائرين، تشعر بالانشغال الكثير في حياتك الشخصية مما قد يؤثر على عملك حيث تشعر أنك مشتت التفكير، قد تصلك بعض الأخبار الإيجابية في هذه الفترة، الأمور ستصبح أفضل بعد أن يغادر ضيوفك خاصة أولئك القادمين من بلاد أخرى.

برج الدلو

يجب عليك أن تحل الخلافات والمشاكل التي وقعت بينك وبين أحد الزملاء في العمل، تتطرح عليك الكثير من الخيارات التي تتميز أنها جيدة في أغلبها، سوف تشعر بالحيرة، عليك أن تتخذ قرارات صحيحة حتى لا تندم لاحقًا، تفكر برفض دعوى لمناسبة اجتماعية، لا تتسرع بالرفض وفكر مليًا.

برج الحوت

سوف تخطط هذا الأسبوع لقضاء أغلب الوقت مع الأصدقاء، تقسم الأسبوع في عدد من النزهات التي توزعها ما بين العائلة والزملاء في مكان العمل، تشعر بالراحة والهدوء في العمل، يعرض عليك أحد الأشخاص صفقة، انتبه من أن توافق على الفور حتى لا تتعرض للنصب.