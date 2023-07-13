القمة 126.. تاريخ الصافرة المصرية في إدارة ديربي القاهرة

تشهد مباراة القمة 126، بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، عودة التحكيم المصري لإدارة ديربي القاهرة، في المباراة المقرر لهاء مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد القاهرة، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى الحكم محمود البنا، ويعاونه محمود أبو الرجال وسامي هلهل مساعدين، ومحمود ناجي حكم رابع.

بينما على تقنية الفيديو “VAR” يتواجد أحمد الغندور، ويعاونه أحمد حسام.

ونرصد في التقرير التالي تاريخ التحكيم المصري في إدارة مباريات القمة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة:

عاد التحكيم المصري لإدارة مباراة القمة مرة أخرى، بعد 18 سنة من سيطرة الصافرة الأجنبية على ديربي القاهرة، من خلال صافرة إبراهيم نور الدين في 2014، في النواجهة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف أحرزه أحمد توفيق بالخطأ في مرماه.

وظهر التحكيم المصري مرة أخرى في نفس العام، خلال لقاء السوبر المصري والذي انتهى بفوز الأهلي بركلات الترجيح 5-4.

وأدار الحكم محمدالحنفي مواجهة القمة، في إياب موسم 2018ض من منافسات الدوري، وفاز الزمالك 2-1.

وشهد موسم 2020-2021، سيطرة التحكيم المصري على مباريات القمة ذهابًا بإدارة محمود البنا وفاز الأهلي بنتيجة 2-1، وإيابًا تعادل الفريقين 1-1 تحت قيادة الحكم أمين عمر.

وشهد موسم 20121- 2022، على آخر ظهور للتحكيم المصري في مباريات القمة، عندما أدار محمد عادل أخر حكم في الجولة الثالثة وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 5-3.