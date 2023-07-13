رغم وفاة والده.. مروان عطية يطلب المشاركة في القمة 126 وينتظر قرار كولر

كشف مصدر بالنادي الأهلي، أن مروان عطية لاعب الفريق طلب المشاركة في مباراة القمة 126 أمام الزمالك رغم وفاة والده صباح اليوم الخميس.

وغادر مروان عطية معسكر النادى الأهلى فور سماعه خبر وفاة والده صباح اليوم الخميس لتشييع جثمان والده عقب صلاة الظهر من مسجد إبراهيم عبد العال بكفر الدوار.

وقال مصدر بالأهلي، إن مروان عطية طلب من جهاز الكرة فى الاهلى التواجد بشكل طبيعي عقب تشييع الجنازة والمشاركة في المباراة.

وأضاف المصدر إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تواصل مع اللاعب وقدم له واجب العزاء وابلغه بأن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق هو من سيحدد مصير مشاركة مروان عطية في مباراة القمة 126 أمام الزمالك من عدمها.



