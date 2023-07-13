«كايسيد» يشارك في منتدى المواطنين السنوي المعني بالديمقراطية والحوكمة الرقمية

يشارك مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الاديان والثقافات"كايسيد"، في منتدى المواطنين السنوي المعني بالديمقراطية والحوكمة الرقمية الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي African Union ECOSOCC ￼التابع لـ الاتحاد الإفريقي، في نيروبي .

وقدم القس هياب والبروفيسور عثمان محمد من منصة الحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام في نيجيريا رؤيتهما في جلسة عن «المعلومات المضللة والكاذبة وآليات الدعاية بشأن العمليات الديمقراطية».

وقال القس هياب: "ما أسرع استحواذ الأخبار الكاذبة على العقول والأفئدة الفارغة. وعليه، فمن المهم أن تكون المعلومات الموثوقة والصادقة متاحة بسهولة لجذب انتباه الجمهور".



في الوقت نفسه، رأى البروفيسور عثمان محمد أن "القيادات الإفريقية ينبغي أن تشارك في توعية الشباب بمخاطر المعلومات المضللة. ولأن عدم الاستماع يؤدي إلى معلومات مضللة، فإن الجهات الفاعلة ذات الصلة بحاجة إلى أن تكون استباقية في الإصغاء إلى هذه الأصوات غير المسموعة".

وطالب “ عثمان” أنهم ينضموا إليهم في الدفاع عن الحقيقة والتفاهم في عصرنا الرقمي من أجل أفريقيا أقوى وأكثر استنارة.