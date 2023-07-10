بعد حسم الصفقة.. إمام عاشور يختار رقم قميصه في الأهلي

حسم مسئولو النادي الأهلي صفقة إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" أنه سيتم الإعلان عن صفقة إمام عاشور عقب مباراة القمة أمام الغريم التقليدي الزمالك يوم الخميس المقبل.

وأضاف المصدر أن إمام عاشور، سيرتدي القميص رقم 8 في النادي الأهلي والخاص بلاعب الفريق السابق حمدي فتحي الذي انتقل مؤخرا إلى نادي الوكرة القطري.

وأشار المصدر إلى أن إمام عاشور اختار رقم 8 لأنه نفس الرقم الذي كان يرتديه في ناديه السابق الزمالك، والذي شهد تألق اللاعب مع الفريق الأبيض ليكون أحد نجوم الدوري في الموسم الماضي ويساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري.

