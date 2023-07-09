وزير الزراعة اللبناني يزور مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية للاستفادة من التجربة المصرية

قام عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبنانى والدكتور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق بزيارة ميدانية إلى بعض المشروعات الزراعية المتميزة في مجال الثروة الحيوانية والسمكية، يرافقهم د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية .

جاء ذلك عقب اجتماعه مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث آفاق التعاون الزراعي المشترك بين مصر ولبنان، وذلك للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في هذا المجال ونقلها إلى بلاده حيث قام الوزير اللبناني بزيارة مفرخ الاسماك بالإسكندرية وكذا مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية.



واطلع الوزير اللبنانى والوفد المرافق على التجربة المصرية في انشاء المفرحات السمكية وآلية تشغيلها واستدامتها وذلك بهدف توفير الزريعة اللازمة من أسماك الدنيس والقاروص وأسماك البلطي الاحمر والجمبري.

كما شاهد الوزير اللبنانى ووفد المنظمة العربية الأحواض السمكية الملحقة ومركز التدريب الدولي المتخصص في تدريب الكوادر البشرية على كيفية تربية ومكافحة امراض الاسماك، للمساعدة في تصدير الاسماك الى الإتحاد الاوروبي والاسواق العالمية.

وقام الوزير اللبناني بزيارة مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية والذي يهدف الي تحسين السلالات المصرية من الماشية بهدف زيادة معدلات التحويل اليومي للحوم والالبان.



وفي نهاية الزيارة اشاد الوزير اللبنانى بما تشهده مصر من تطوير في كل المجالات بما فيها الانشطة المرتبطة بتحقيق الامن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة.



حضر زيارة الوزير اللبنانى كل د صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية البحيرات وحماية الثروة السمكية والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة والدكتور محمد العربي مدير مشروع المفرخ السمكي.