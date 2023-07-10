صراع الهبوط.. الداخلية يستضيف الإسماعيلي في مباراة مصيرية

يواجه، اليوم الإثنين، فريق الداخلية نظيره الإسماعيلي في مباراة هامة ومصيرية للفريقين حيث يتنافس كلا منهما على حظوظه للبقاء في دوري الأضواء والمجد.

ويتقابل الفريقين، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة والنصف باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد الإسماعيلي لخدمات قائد الدراويش باهر المحمدي مدافع الفريق أمام الداخلية بعدما حصل اللاعب على الإنذار الثالث فى مباراة الأهلي، ليتم إيقافه عن مواجهة فريقه المصيرية أمام الداخلية لتراكم الإنذارات، على أن يعود اللاعب للمشاركة في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.

وحذر حمزة الجمل اللاعبين من خطورة لاعبي الداخلية في الهجمات المرتدة، وأكد أن الداخلية لديه الحافز الكبير بعد الفوز على المقاولون العرب فى المباراة الأخيرة والتى خطف فيها نقاط المباراة التى أحيت آماله فى البقاء.

وطالب مدرب الإسماعيلي اللاعبين بضرورة القتال وبذل أقصى جهد للعودة بالنقاط الثلاثة وضمان البقاء، وإسعاد الجمهور الذى لا يتوانٍ فى دعم الفريق فى أي مكان.

ويحتل نادي الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة من 32 مباراة لعبها الفريق، بينما فريق الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة حصدها من 32 مباراة.