بقيمة 120 مليون جنيه.. الداخلية: ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة لتهريب المواد المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص نشاطه فى تهريب المواد المخدرة والاتجار بها وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيدرو، قدرت قيمتها المالية بحوالى 120 مليون جنيه.

وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام- الأمن الوطنى) ومديريتى أمن (السويس - الإسماعيلية) إعتزام تشكيل عصابى شديد الخطورة تهريب كميات كبيرة من مخدر الهيدرو للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط عناصر التشكيل “6 أشخاص”، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 طن - مبلغ مالى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(120،000٫000 مائة وعشرون مليون جنيه تقريبًا).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.