التحريات تكشف غموض انتحار فتاة بالسم في الجيزة

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، المباحث بإجراء التحريات اللازمة في مصرع فتاة إثر تناولها مادة سامة داخل منزلها بالجيزة، وذلك عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة.

وكشفت التحريات أن الفتاة قد اقدمت على إنهاء حياتها، بعدما تعرضت إلى تعنيف كبير من أهلها بسبب قيامها بالتوجه إلى منطقة رأس البر بغرض المصيف دون علمهم، مما دفعها إلى تناول مادة سامة أودت بحياتها، لا شبهة جنائية وراء الحادث.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من مستشفى القصر العيني بوصول فتاة جثة هامدة إثر تعاطيها مادة سامة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة فتاة تدعى مريم.ه.ع ، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

بعمل التحريات تبين أن الفتاة أنهت حياتها بتناول مادة سامة بسبب خلافات مع أسرتها بعد سفرها مصيف دون علمهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.