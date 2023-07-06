لجنة تحقيق روسية: استخراج أكثر من 100 جثة شرقى أوكرانيا

كشفت لجنة تحقيق روسية في إقليم"دونيتسك" شرقى أوكرانيا عن استخراج أكثر من 100 جثة في مناطق العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.. مؤكدة أن نحو نصف الجثث تم العثور عليها فى "دونيتسك".

وقال مصدر في اللجنة -وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" اليوم الخميس، إن "جميع الجثث ستخضع لفحص الحمض النووي، على أن يتم تخزين النتائج في قاعدة بيانات واحدة للجنة التحقيق، وأن المحققين يقومون بدراسة المعلومات التي تم جمعها أثناء أعمال التحقيق في أراضي المناطق الجديدة لتحديد ملابسات مقتل كل شخص".

من جهة أخري، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في "دونيتسك" بافلو كيريلينكو، إصابة خمسة من سكان إقليم "دونيتسك" جراء قصف روسي للاقليم على أمس.

وقال كيريلينكو -في تصريح نقلته وكالة أنباء(يوكرينفورم) الأوكرانية- "أصاب الروس أمس خمسة من سكان "دونيتسك": اثنان في أفدييفكا وواحد في توريتسك وسولوفيوفو وفيليكا نوفوسيلكا".. مشيرا إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.. بينما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين /الجمعة 30 سبتمبر2022/ في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي:لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابورجيا؛ بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التي قال أمينها العام: إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولي".