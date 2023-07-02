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الإثنين 03 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تراجع جديد في أسعار الذهب نهاية تعاملات اليوم الأحد

سعر الذهب
سعر الذهب
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تراجعت أسعار الذهب في مصر بمقدار 20 جنيها  في نهاية تعاملات اليوم الأحد ليصل إجمالي الانخفاض خلال يومين 40 جنيها في الجرام علي الأقل.
بلغ سعر عيار 21 نحو 2210 جنيهات للبيع و 2230 جنيها للشراء ، وعيار 24 نحو 2526 جنيها للبيع و 2549 جنيها للشراء.

وسجل عيار 18 نحو 1894 جنيها للبيع و1911 جنيها للشراء.

سجل أقل أعيرة الذهب وهو عيار 14 نحو 1437 جنيها للبيع و 1487 جنيها للشراء.
وصل سعر أوقية الذهب نحو 78.7 ألف جنيه للبيع و 79.3 ألف جنيه للشراء.

 وبلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 17.7 ألف جنيه للبيع و 17.84 ألف جنيه للشراء.
سجل سعر كيلو الذهب نحو 2.53 مليون جنيه للبيع و 2.55 مليو جنيه للشراء.
 

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