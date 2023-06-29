بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس وقيادات الدولة بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو

هنأت الكنيسة الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو، وجاء في برقية التهنئة كالآتي :

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو. وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر صلاتها وتعضيدها لكافة قيادات الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يوفقكم الله القدير فيما هو صالح للبلاد، كما تتمنى أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

الأنبا إبراهيم إسحق.

بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.

ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر .

