نور: لم يتم إنتاج فيلم سينمائي مثل بيت الروبي منذ فترة كبيرة

هنأت الفنانة نور اللبنانية القائمين على إنتاج فيلم "بيت الروبي" والذي تشارك في أعماله وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز.

وأوضحت نور اللبنانية، خلال تصريحات لبرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أنه منذ فترة كبيرة لم يتم إنتاج عمل فيلم سينمائي بتلك الجودة العالية.

وتابعت نور اللبنانية: دوري هي دكتورة إيمان الروبي والتي تعمل طبيبة نساء وتوليد، متمنية تكرار تجربة عالية الجودة مثل بيت الروبي.

وأعلنت نور أنها ستشارك في ماراثون رمضان 2024 من خلال مسلسل موضوع عائلي ج3، وألف ليلة وليلة، معربة عن أمنيتها بالنجاح للفيلم الفترة المقبلة.

https://www.youtube.com/watch?v=2Dd3iMp-6Og