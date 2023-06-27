انتشال الجثة الرابعة من عقار الإسكندرية المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، منذ قليل، من انتشال الجثة الرابعة من العقار المنهار المكون من 14 طابق بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول، وذلك بعد مواصلة عملهم على 24 ساعة.

فيما يواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عملية البحث بين الأنقاض على ضحايا أخرى لاستخراجها.

وكان قد تلقى غرفة عمليات المحافظة، بانهيار عقار بحي المنتزه أول، على الفور انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع إنهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول والمكون من 14طابق.بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تابعات الحادث علي أرض الواقع.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بموقع العقار المنهار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول.

وأكد الشريف، خلال تصريح صحفي له، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وكما وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بقطع جميع المرافق عن العقار المنهار، ومؤكدا على أن العقار المنهار صادر للطابق الأخير به قرار إزالة.

وقال الشريف خلال تصريح صحفي له، أن العقار يستخدم كشقق ايجارخلال موسم الصيف، وأن العقار حدث له إنشطار نصفي رأسي.

وأشار إلى أنه جاري رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة، مشددا على جميع المسئولين بتكثيف الأعمال ﻻنهاء رفع الأنقاض في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة والمرافق والإسعاف، وعمل كوردون بمحيط العقار.

ولافت إلى أن هناك 10 سيارات إسعاف مجهزة متواجدة في الموقع، وقد تم إخطار المستشفيات القريبة من الموقع لتكون على الاستعداد الكامل لإستقبال أي حالات.

وكان قد وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم، برفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسكندرية، لاستقبال أي إصابات جراء انهيار عقار بمنطقة ميامي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة دفعت بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، مع رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبا للتعامل مع أي إصابات محتملة.

وأضاف «عبدالغفار» أن فرق الإسعاف المتمركزة في موقع الحادث، متأهبة للتعامل مع أي إصابات، ويجري حصر أعداد المصابين جراء الحادث.