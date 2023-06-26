مجلس مدينة العريش يناقش الاستعداد لعيد الأضحى المبارك

عقد مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، اجتماعًا برئاسة اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، شمال سيناء لمناقشة استعداد مدينة العريش لعيد الأضحى المبارك.

وتناول الاجتماع تأكيدات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء علي استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والدفاع المدني والمرور والمطافئ والأمن والبيئة، على أن يكون هناك مدير مسئول فى كل قطاع وتنظيم الإجازات بالنسبة لباقى العاملين وفقا لجدول النوبتجيات.

كما طالب رئيس المدينة خلال الاجتماع تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة، وربطها أيضا بغرفة عمليات المحافظة وباقى الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وحل شكاوى المواطنين خلال أيام العيد.

كما طالب رئيس المدينة بضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد وفتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحي مجانًا تيسيرا على المواطنين وتوفير منقذين علي ساحل البحر وتأمين ساحات الصلاة ونشر سيارات الإسعاف.

و أكد رئيس المدينة علي تشكيل غرفة عمليات مركزيه بالمجلس تحت إشراف سكرتير المجلس خلال أيام العيد لمتابعة الأعمال خلال أيام العيد، وتجهيز الشواطئ والحدائق والمنتزهات مع أهمية التنسيق مع شركة النظافة لرفع المخلفات يوميًا طوال أيام العيد، ووضع سيارة ثابته للتجميع وفي ختام الاجتماع تم التوصيات بعمل غرفة عمليات بكل الإدارات الخدمية وموافتنا بقرير حالة كل ساعتين وذلك لرفع تقرير مجمع للديوان العام.

ووجه رئيس المدينة بضرورة المرور المستمر من رؤساء الأحياء ونوبتجيات الادارة الهندسية مدعوم بالضبطية القضائية اعتبارا من يوم الوقفه وحتي اخر يوم اجازة العيد لتسجيل كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واي مباني مخالفة بدون ترخيص أو تصريح استكمال.

وأكد على ضرورة التصدي لها بكل حزم وتنفيذ الإزالات الفورية للحالات التى تم رصدها وذلك بوجود إدارة المتغيرات المكانيه خلال الاجازة وإخطار غرفة عمليات الديوان العام بها.