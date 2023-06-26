بنك saib يوقع بروتوكول تعاون لرعاية أبطال مصر لأولمبياد وبارالمبياد باريس 2024

وقع بنك saib اتفاقية تعاون مع شركة روابط الرياضية -تحت الرعاية الأدبية لوزارة الشباب والرياضة- يقوم البنك بموجبها برعاية عدد من الأبطال الرياضيين، لمساندتهم في التدريبات والإشتراك في بطولات دولية وعالمية استعداداً لإولمبياد وبارالمبياد باريس 2024. يأتي ذلك استمراراً لجهود البنك المتواصلة لدعم المواهب المصرية في كافة المجالات الرياضية فى ظل الإنجازات غير المسبوقة التى حققها أبطالنا الرياضيين.

شهد على مراسم التوقيع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطارق الخولي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك saib والدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية والعضو المنتدب.هذا، وقام بالتوقيع على الإتفاقية كلاً من الأستاذ عمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع لبنكsaib والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة روابط الرياضية.

وفى كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى على اهتمام الوزارة برعاية ودعم الأبطال الرياضيين، وتوفير كافة متطلباتهم فى ضوء تهيئة الأجواء والظروف المحيطة بهم؛ لتحفيزهم على التركيز، والاستعداد الأمثل لمختلف البطولات الدولية؛ سعياً لاستدامة تحقيق الإنجازات للرياضة المصرية.

وقدم وزير الرياضة الشكر والتقدير لمختلف الكيانات الاقتصادية والبنوك المصرية على التعاون المثمر مع الوزارة فى دعم المشروعات والبرامج، ورعاية الأبطال الرياضيين، مشيراً إلى أن رعاية saib لعدد من اللاعبين الواعدين يُضاف إلى برامج الرعاية التى تسعى وزارة الشباب والرياضة لتوفيرها لأبطال مصر.

وفي كلمة ألقها الأستاذ طارق الخولي قال أن البنك يحرص على استمرار رعايته لأبطال مصر في مختلف المجالات الرياضية، دعماً لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عالميًّا في مختلف المحافل الدولية، لاسيما بعد النجاحات التي حققها أبطال مصر على المستوى العالمي. وأضاف أن هذا الدعم يأتي انطلاقاً من دور البنك الريادي في دعم الرياضة المصرية، وما تمثله من أهمية بالغة للشباب المصري، والتي تسهم في صناعة أجيال جديدة من الرياضيين، عبر توفير كافة المقومات والإمكانيات اللازمة للمواهب الرياضية.

كما شهد الحفل تكريم شركة روابط الرياضية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة لدعم الرياضة المصرية والنهوض بها وتعاونه المستمر لتحقيق الانجازات الحالية التي نشهدها والأستاذ طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك saib لمجهوداته في دعم المجال الرياضى بشكل ملموس وخاصة مساندة الأبطال الرياضية الواعدة الأصحاء وذوي الهمم. كما قامت شركة روابط بإهداء درع تكريمي السيدة لميس نجم للدور الملموس الذي يقوم به البنك المركزي في مجال المسئولية المجتمعية.