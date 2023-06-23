استبعاد أوساسونا من دوري المؤتمر الأوروبي.. اعرف السبب

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الجمعة، قرارًا باستبعاد نادي أوساسونا الإسباني من المشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بالموسم المقبل.

ولن يشارك فريق أوساسونا في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي خلال الموسم المقبل، بعدما احتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم المنقضي 2022-2023.

يعود سبب استبعاد أوساسونا من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، لمخالفات ارتكبها النادي في موسم 2013-2014، بالتلاعب في نتائج 3 مباريات وحصول طرف ثالث على مكافآت فوز، نظيره عدم هبوط أوساسونا للدرجة الأدنى.

قضية أوساسونا

ووفقًا لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن قضية المخالفات التي ارتكبها أوساسونا تعود لتلاعب في نتائج المباريات، وعقدت محاكمة بين يناير وفبراير 2020 واستغرقت شهر ونصف ولم يعاقب النادي.

ولكن قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، استبعاد أوساسونا من المشاركة في البطولة القارية، ولدى النادي 6 أيام للاستئناف على قرار «يويفا».

ونشر نادي أوساسونا بيانًا رسميًا على موقعه الرسمي، ردًا على قرار الاستبعاد من دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال النادي في بيانه: «علم نادي أوساسونا ظهر اليوم بنتائج التقرير الذي أعده مفتشو لجنة المراقبة والأخلاق والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفي التقرير المذكور، أعلن المفتشون عن عدم أهلية النادي للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي، وبالتالي حرمانه من حق المشاركة في المسابقات الأوروبية التي حصل عليها».

وأضاف البيان: «ويعود السبب إلى بعض الأحداث التي وقعت في موسم 2013-2014 والتي اعتبرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غش في بعض النتائج وتتعارض مع لوائح المنافسة».

وأتم بيان أوساسونا: «ويعتبر مفتشو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن حكم المحكمة العليا الذي يدين العديد من المديرين السابقين لكيان روجيلا هو سبب كاف لاستبعاد أوساسونا بعد تسع سنوات من الأحداث من المسابقات الأوروبية».

ويفصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في قضية تلاعب أوساسونا، بشكل سريع لمعرفة موقف النادي قبل إجراء القرعة المقرر عقدها يوم 7 أغسطس المقبل.

وفي حالة استبعاد أوساسونا من دوري المؤتمر الأوروبي بشكل نهائي بعد الاستئناف، يعوضه أتلتيك بلباو الذي حل ثامنًا بجدول ترتيب الليجا الإسبانية بفارق نقطتين عنه.

وقد يفصل «يويفا» خلال الأيام المقبلة، موقف مشاركة يوفنتوس في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بالموسم المقبل، حيث تشير التقارير الإعلامية والصحفية إلى اعتذار النادي الإيطالي عن المشاركة في البطولة القارية.