أبوظبي تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على القرى الفلسطينية

أدانت أبوظبي بشدة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية على عدد من القرى الفلسطينية، ما أدي إلي سقوط عدد من القتلى والمصابين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وطالبت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، سلطات الاحتلال الإسرائيلية بخفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية، داعية إلي محاكمة من قام بالتصعيد بشكل شفاف ومحايد ومنع تكرار هذه الأعمال الإرهابية.

وشددت الإمارات على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف تصاعد التوتر و الدفع نحو احياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وأيضا وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.