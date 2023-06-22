البنك الزراعى المصرى يفتتح فرع ايتاي البارود بالبحيرة بعد تطويره

قام علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بافتتاح أحدث فروع البنك بمدينة ايتاي البارود بعد الانتهاء من تطويره، وذلك بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة و شعبان بصيص رئيس مركز ومدينة ايتاى البارود و سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري وصالح الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، ورؤساء القطاعات بالبنك الزراعي المصري.

ويأتى ذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لتأكيد إنتشاره في كافة مدن وقرى الجمهورية من خلال التوسع في إنشاء فروع جديدة وإعادة إفتتاح الفروع التي إنتهي من تطويرها وفقا لخطة البنك لتطوير شبكة فروعه بهدف إتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة المصرفية لتلبية احتياجات عملائه بمختلف شرائحهم وفئاتهم لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وخلال الافتتاح أشار علاء فاروق انه تم تطوير فرع البنك الجديد وفق أعلى المواصفات لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية التي يحتاجها أبناء مركز ومدينة ايتاي اليارود، وفق استراتيجية البنك لتطوير شبكه فروعه لتحسين جودة الخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها البنك لعملائه بالإضافة إلى أن الفرع يستهدف توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية للعملاء ورواد الأعمال ويستهدف دعم صغار المزارعين وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية دور القطاع المصرفى فى المساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها فى تمويل المشروعات ، مما يساعد فى إتاحة فرص العمل، بالإضافة إلى دورها فى تخفيف الأعباء من خلال المشاركة المجتمعية التى تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية .

وأشارت إلى أن البحيرة تعد من كبرى المحافظات الواعدة والجاذبة للإستثمار، نظراً لموقعها المميز وطبيعتها الزراعية والساحلية والصحراوية بالإضافة إلى إمتلاكها بنية إقتصادية عملاقة ومناطق صناعية عديدة وواعدة، مؤكده على أهمية تمويل دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بتلك المشروعات ودعم الإقتصاد الوطني.