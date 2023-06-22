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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الاتحاد العام للمصريين بالخارج يدشن أول مقر له رسمي في أفريقيا

مرفت خليل
مرفت خليل
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أعلن الاتحاد العام للمصريين في الخارج عن تدشين أول فرع له في أفريقيا وحوض النيل وتحديداً في أوغندا، وتعتبر أوغندا من دول شرق أفريقيا ومن أعضاء تجمع الكوميسا، مما يساعد في تدفق الاستثمارات المصرية هناك، وفرع أوغندا هو الأول من نوعه في أفريقيا حيث تعتبر مركز لوجيستي للصادرات المصرية إلى شرق أفريقيا، وقد تم اختيار الهيكل التنظيمي للفرع الجديد من مجموعة من المقيمين من السادة المستثمرين ورجال الأعمال على رأسهم عبد العزيز فؤاد البساطي رئيس فرع أوغندا .
 وأشار عبد العزيز البساطي رئيس مجلس إدارة فرع أوغندا، إلى أن الاتحاد في أوغندا يهدف إلى إيجاد شكل رسمي للجالية هناك ويمكن الاستفادة من الدعم الفني والإداري الذي يقوم به الاتحاد العام الرئيسي في القاهرة لخدمة مصالح التصدير والتواجد المصري الدائم في أسواق أفريقيا عموماً ودول حوض النيل بشكل خاص.

وقال المهندس إسماعيل أحمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن التواجد المصري في أفريفيا هدف من أهداف الدولة لضمان تحقيق المزيد من الصادرات المصرية في أفريقيا من خلال رجال أعمال وطنيين يعملون في مجالات استثمارية متنوعة ما بين الزراعة والصناعة ومزارع الثروة الحيوانية وتصدير السلع المعمرة والترويج لكافة المنتجات المصرية وكذلك في التعمير والإسكان والتنمية.

وأشار الأمين العام المستشار علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، إلى أن الفرع الجديد في أوغندا قام بالفعل بإنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية هناك يستوعب أكثر من 250 شركة مصرية تعرض منتجاتها، فضلاً عن تقديم الدعم اللوجستي والإداري ومساحات التخزين  وستم الإعلان عن موعد إفتتاح المعرض الدائم بحضور مجلس إدارة الاتحاد قريباً .

هذا وقد تم تكليف فريق عمل تحت إشراف مرفت خليل عضو مجلس الإدارة ورئيس فرع بريطانيا للسفر إلى بعض الدول الأفريقية لاستكمال مشاورات إنشاء فروع جديدة تضمن التواجد المصري وتسهم في تنشيط حركة الصادرات المصرية في دول أفريقيا.

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