مقتل 41 امرأة في اشتباكات بسجن للنساء في الهندوراس

أعلنت النيابة العامة في هندوراس عن مقتل ما لا يقل عن 41 إمرأة وإصابة عدد من الأخريات بجروح، حسب معلومات أولية، إثر اشتباكات وحريق في سجن للنساء في وسط البلاد، بحسب ما ذكرت صحيفة "إل هيرالدو" الهندوراسية.

وأفادت الصحيفة بأن اشتباكات اندلعت بين السجينات المنتميات لعصابتين متنافستين، هما "مارا سالفاتروتشا" و"باريو 18" في السجن النسائي في مدينة تامارا بمقاطعة فرانسيسكو مورازان في وسط البلاد.

ولفتت الصحيفة إلى أن مجموعة من النساء حوصرت في الحمام، وتم إضرام النار فيه، فيما قتلت أخريات في الاشتباكات بأسلحة بيضاء وطلقات نارية.

وتم نقل عدد من الجريحات إلى المستشفى.

وفي وقت سابق، أوردت الصحيفة عن يوري مورا المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، قوله: "لا نستطيع الحديث عن رقم دقيق، لكن هناك حوالي 25 جثة محترقة"، لافتا إلى أن 5 فرق طبية تعمل في المكان.

وأعلنت سيما فيليانويفا نائبة وزير الأمن، عن حالة الطوارئ في السجن وتدخل سريع من قبل رجال الأمن وطواقم الإطفاء.

وبعد ساعات من وقوع الحريق والاشتباكات، أعربت رئيسة هندوراس سيومارا كاسترو، عن صدمتها جراء الأحداث في السجن النسائي، حيث طالبت وزير الأمن ولجنة التحقيق برفع تقاريرها عن الحادث، كما تعهدت باتخاذ "إجراءات صارمة" على إثره.