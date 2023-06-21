سكرتير عام قنا يشارك فى إطلاق مبادرة "مواصلتك علينا"

شارك حسام حمودة السكرتير العام لمحافظة قنا فى فعاليات إطلاق مبادرة (مواصلتك علينا ) تحت شعار " مصر معاك " التى ينظمها المجلس الوطنى للشباب تحت رعاية وزارات التنمية المحلية ، والداخلية ، والتضامن الاجتماعى، بحضور أحمد السيد وكيل وزارة التموين، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، ومسؤولي المجلس الوطني للشباب وعدد من القيادات التنفيذية .

وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أن المبادرة سوف تدفع بعدد 7 أتوبيسات تعمل على 7 خطوط مختلفة ذهابا وعودة ، أن فعاليات المبادرة تبدأ من اليوم الموافق 21 يونيو وتستمر حتى الثلاثاء المقبل الموافق 27 يونيو الجارى، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم توصيل المواطنين بالمجان خلال يومىّ 21 و 22 يونيو ، بينما سيتم تحصيل أجرة بقيمة نصف جنيه خلال يومىّ 24 و 25 يونيو، ويتم دفع الأجرة بقيمة جنيه واحد خلال يوميّ 26 و 27 يونيو وذلك من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات.

وأضاف "حمودة" أن ذلك يأتي استمراراً لجهود مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، لا سيما بالمناطق الأشد احتياجاً، والمناطق الحضارية الجديدة، فى إطار الدعم والمساندة التي تقدمها المؤسسات لهذه الفئات الأكثر احتياجا خاصة أثناء أوقات الازدحام مع فترة الإقبال الشديد لشراء ما يحتاجه المواطن استعدادا لعيد الأضحى المبارك .