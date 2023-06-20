حقيقة عودة إمام عاشور للزمالك في الانتقالات الصيفية

أبلغ إمام عاشور نجم الزمالك السابق وفريق ميتلاند الدنماركي، إدارة الزمالك بموافقته العودة للفريق الأبيض بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب عاشور من إدارة الزمالك بإنهاء التفاوض مع ناديه الدنماركي وذلك سواء بالبيع أو على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ولم يوقع عاشور عقدا مع الزمالك حتى الآن، منتظرا إدارة النادي الأبيض في الدخول والتفاوض مع ناديه الدنماركي، بينما يواصل اللاعب التأهيل في نادي الزمالك حاليا من إصابة لحقت به مؤخرا .

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، وذلك يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.