القبض على 3 أشخاص قتلوا آخر بسبب خلافات مالية بالقليوبية

ألقت مباحث مركز شرطة الخانكة القبض على 3 أشخاص قتل أحدهما، شخص وألقى جثته في أحد المجاري المائية بدائرة مركز شرطة الخانكة، بمساعدة المتهمين الآخرين، وجرى نقل الجثة للمستشفى وألقي القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورورد بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص بجوار أحد المصارف المائية بدائرة المركز.

جرى تشكيل فريق بحث قاده مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليه، كما أمكن تحديد مرتكبي الواقعة 3 أشخاص لـ "اثنين منهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه والمجني عليه وامتناع الأخير عن سداد ديونه فعقد العزم على استدراجه لإرغامه على إعادة مستحقاته، فاستعان بالمتهمان الآخران وقاموا باقتياده لمسكن أحدهم وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته التي أودت بحياته وعقب ذلك قاموا بنقل جثته داخل مركبة "تروسيكل" ملك أحدهم وتخلصوا منها بإلقائها بمكان العثور.

جرى بإرشاد المتهمين ضبط مركبة "التروسيكل المستخدمة في إرتكاب الواقعة".