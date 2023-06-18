صفاء أبو السعود تعود للغناء من أجل مانحي الأمل العالمية

‎تعود الفنانة القديرة صفاء أبو السعود للغناء من جديد، من أجل حملة مانحي الأمل العالمية The Hope Giver Campaig، وهي حركة عالمية تدعو إلى أهمية نشر الأمل، حيث تنظم سنويا مع مشاركين في أكثر من 21 دولة حول العالم ويهدف إلى رفع مستوى ملايين الأشخاص ، بما في ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة ومحاربى السرطان ومرضى القلب والأوعية الدموية والأيتام ، بالإضافة إلى الأشخاص المشردين ومرضى الصحة العقلية واليائسين. الذين واجهوا حدثًا مؤلما، أو مرضًا صعبًا.

‎وعبرت الفنانة القديرة صفاء أبو السعود، عن سعادتها بتواجدها في هذه الحملة الإنسانية ولعودتها من أجل حملة مانحي الأمل، مشيرة إلى أن من واجب الفنان التواجد في مثل هذه الفعاليات لكي يصبح قدوة لجميع فئات المجتمع.

‎وأضافت صفاء أبو السعود، إن حملة مانحي الأمل هو حدث عالمي تنتظره مصر في الفترة المقبلة، وهي تهدف لسعادة العالم وراحة البشر والأمم قائلة: هناك العديد من المفاجآت التي ستكون من ضمن برنامج الحفل.

‎ومن جانبه قال الكابتن أنور الكموني، إن الحملة تسعد هذه المرة بتواجد النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود سفيرة للحملة الفترة القادمة، مشيرًا إلى إنها طاقة دعم كبيرة لجميع أعضاء الحملة.

‎وأضاف الكموني أن هناك تعاونات كثيرة في أغنية الفنانة صفاء أبو السعود، حيث تتعاون مع المؤلف الموسيقي والملحن شريف الوسيمي، والشاعر محمد السمنودي، وكورال هارموني جامعة عين شمس.

‎حملة مانحي الأمل مستوحاة من قصة أنور الكموني للتغلب على المستحيل كأول رياضي يعود لممارسة الرياضة الاحترافية بعد عملية زرع نخاع العظم التي تعرف بأنها أخطر من السرطان

‎علاوة على ذلك ، تأسست الحملة على 5 محاور رئيسية: السرطان ، الإحتياجات الخاصة ، التنمية المستدامة ، الرياضة والفن ، والمشاريع الإنسانية، بالإضافة إلى ذلك ، حملة "سفراء الأمل" - شخصية ملهمة (رياضيون ، شخصيات عامة ، مؤثرون ، ناجون) من أكثر من 21 دولة حول العالم.