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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس 3 متهمين بحيازة مخدرات بالسلام

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت نيابة السلام بحبس 3 عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري وطلقات 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات. 

وألقت أجهزة مديرية أمن القاهرة القبض علي  3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة السلام أول مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم (كمية من مخدر "الهيروين" وزنت كيلوجراما – بندقية آلية – بندقية خرطوش – 4 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –  2 سلاح أبيض – 5 هواتف محمولة - مبلغ مالى - ميزان حساس – 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والدراجتين لسهولة التنقل.

وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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