رئيس الوزراء الهندي يطالب بعضوية كاملة للاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين

كتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى نظرائه في مجموعة دول العشرين الاقتصادية الكبرى لمنح الاتحاد الإفريقي العضوية الكاملة في قمة المجموعة المقبلة المقرر عقدها في العاصمة الهندية نيودلي.

ونقلت وكالة "أني" الهندية عن مصادر قولها إن مودي أخذ خطوة جرئية وتحدث نيابة عن أفريقيا على الساحة الدولية لتشكيل مستقبل العالم المشترك، مقترحا منح العضوية الكاملة للاتحاد الإفريقي في القمة المقبلة لمجموعة العشرين في دلهي.

وأضافت المصادر أن مودي يأخذ بحزم تبني ودعم القضية الإفريقية لتكون في مقدمة الحدث.. وستكون هذه خطوة صحيحة في طريق هيكل وحوكمة عالميان عادلان وأكثر شمولا وتمثيلا.

كما أشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء مودي يؤمن بشدة بإعطاء صوت أكبر لدول الجنوب العالمي على المنصات الدولية، ولا سيما الدول الإفريقية.

وتابعات المصادر أنه كجزء من رئاسة الهند لمجموعة العشرين، ركز بشكل خاص على دمج أولويات الدول الإفريقية في أجندة مجموعة العشرين.