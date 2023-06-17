ads
السبت 17 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إيرادات "Spider-Verse 2" تقترب من نصف مليار دولار

Spider-Man: Across
Spider-Man: Across the Spider-Verse
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يواصل فيلم الرسوم المتحركة “Spider-Man: Across the Spider-Verse” من إنتاج استديوهات سوني، تصدر إيرادات شباك التذاكر العالمي عقب طرحه قبل أسبوعين.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 417 مليون دولار، جمع منها 252 مليونا في الصالات الأمريكية و165 مليونا في السوق الأجنبية.

تدور الأحداث بعد مرور فترة طويلة، يتلقى مايلز موراليس زيارة جديدة من جوين ستيسي، ومعًا ينطلق الثنائي في مغامرة جديدة مليئة بالمخاطر والأعداء عبر عالم العنكبوت.

صدر الجزء الأول قبل 5 أعوام ودارت أحداثه حول حياة المراهق (مايلز مورالز) داخل مدينة (بروكلين)، مستعرضًا الإمكانيات والقدرات اللامحدودة في عالم الرجل العنكبوت، حيث يمكن لأكثر من شخص أن يرتدي قناعًا ويفعل ما يحلو له، سواء على جانب الخير أو جانب الشر.

Spider-Man Across the Spider-Verse شباك التذاكر العالمي