إيرادات "Spider-Verse 2" تقترب من نصف مليار دولار

يواصل فيلم الرسوم المتحركة “Spider-Man: Across the Spider-Verse” من إنتاج استديوهات سوني، تصدر إيرادات شباك التذاكر العالمي عقب طرحه قبل أسبوعين.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 417 مليون دولار، جمع منها 252 مليونا في الصالات الأمريكية و165 مليونا في السوق الأجنبية.

تدور الأحداث بعد مرور فترة طويلة، يتلقى مايلز موراليس زيارة جديدة من جوين ستيسي، ومعًا ينطلق الثنائي في مغامرة جديدة مليئة بالمخاطر والأعداء عبر عالم العنكبوت.

صدر الجزء الأول قبل 5 أعوام ودارت أحداثه حول حياة المراهق (مايلز مورالز) داخل مدينة (بروكلين)، مستعرضًا الإمكانيات والقدرات اللامحدودة في عالم الرجل العنكبوت، حيث يمكن لأكثر من شخص أن يرتدي قناعًا ويفعل ما يحلو له، سواء على جانب الخير أو جانب الشر.