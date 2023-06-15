انطلاق العرض المسرحي "حلم يوسف" بثقافة طنطا.. صور

شهدت قرية بنوفر التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، انطلاق العرض المسرحي "حلم يوسف"، لفرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية، والتي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة بالقرية وعلى ضفاف نهر النيل، في تجربة فنية جديدة، والمقرر عرضها في الفترة من يوم 13 يونيو، وحتى يوم 17 من نفس الشهر.

تدور أحداث العرض المسرحي حول صراع بين الشاب "يوسف" والشاب "عتمان" للوصول إلى قلب فتاة القرية الجميلة "فاطمة"، فيما يقوم عتمان بقتل يوسف للتخلص منه، إلا أن روح القتيل تظهر له يوميا في صورة ابنه الصغير.

"حلم يوسف" بطولة عدد من نجوم فرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية، ومن بينهم: أحمد مصطفى، عبير شهاب، حسن عطية، مصطفى فجل، سمر مسعد، ومحمود القناوي، ومن أشعار أحمد يوسف، ألحان وتوزيع موسيقي محمد حسين، استعراضات أحمد جوهر، ديكور وملابس شاهندا أحمد، تأليف بهيج إسماعيل، ومن إخراج أشرف فجل.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويأتي العرض ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

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