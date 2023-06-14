تشييع جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف بمقابر أسرته بالمحلة.. صور

شيع قبل قليل العشرات من أهالي مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، جثمان محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد البرجى بمسقط رأسه بالمحلة الكبري، وذلك عقب استلام أسرته الجثمان من مشرحة مستشفى المنصورة الدولى بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بتسليم الجثة لذويه بعد تنفيذ حكم الإعدام على القاتل صباح اليوم.

وتواجد أقارب وجيران أسرة المتهم أمام المسجد لاستقباله فور وصوله وأداء صلاة الجنازة عليه، وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بالمحلة، حيث خيم الحزن على أسرة محمد عادل بعد تنفيذ قرار إعدامه شنقا ودخلت أسرته فى نوبه بكاء حزنا على فراقه.

ونفذت مصلحة السجون بسجن جمصة، في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل لاتهامه بقتل الطالبة نيرة أشرف في يونيو 2022، أمام إحدى مداخل جامعة المنصورة، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهم محمد عادل على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدامه شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر ضده، وأخطرت أسرته لاستلام جثمانه وسط حراسة أمنية مشددة.

كانت محكمة النقض قضت يوم 9 فبراير الماضي، برفض الطعن المقدم من المتهم محمد عادل في قضية نيرة أشرف، وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة الجنايات، في القضية رقم 11409 لسنة 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1191 لسنة 2022 جنايات المنصورة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قضت منذ يومين بعدم الاختصاص في نظر دعوى وقف إعدام المدان محمد عادل والتي كانت قد تقدم بها المحامي خالد البري عن أسرته.

كانت النيابة العامة قد اتهمت محمد عادل محمد إسماعيل عوض بأنه في يوم 20 / 6 / 2022 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها نيرة أشرف أحمد عبدالقادر عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بَيَّت النية وعقد العزم علي قتلها انتقامًا منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

وأضافت التحقيقات أن المتهم وضع مُخططا لقتلها حَـدد فيه ميقات أدائها امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة مَوعدا لارتكاب جريمته ليقينه من وجودها بها، وعَيَّن يومئذ الحافلة التي تُقلها وركبها معها مُخفيًا سكينًا بين طيات ملابسه، وتَتبعها حتي ما إن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضًا علي إثرها فوالَي التعدي عليها بالطعنات ونَحَـر عُنقها قاصدًا إزهاق رُوحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم مُحدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما نسبت للمتهم أنه أحرز سلاحًا أبيض (سكينًا) بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

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