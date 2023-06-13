رئيس شباب النواب: اجتماع موسع بحضور وزير الرياضة لبحث إنقاذ الأندية الشعبية

أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل ، بمشاركة وزير الشباب وعدد من رؤساء الاندية الشعبية ، لمناقشة كيفية دعم الاندية الشعبية وانقاذها من الأزمات التي تلاحقها .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرال الهريدي، بشأن الأزمة المالية التي يتعرض لها نادي الإسماعيلي وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن انقاذ نادي الإسماعيلي من الانهيار والوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الانهيار

واكدت النائبة ميرال الهريدي ، ان مسألة دعم نادي الاسماعيلي بمثابة قضية أمن قومي ، خاصة انه يمثل الحياة لابناء محافظة الاسماعيلية ، مطالبة بضرورة محاسبة رؤوساء مجالس الادارات السابقة التي تسببت في وصول النادي الي تلك الحالة التي يعاني منها حاليا .

وعقب وكيل وزارة الشباب بمحافظة الاسماعيلية ، علي مطالب النائبة ميرال الهريدي بمعاقبة رؤوساء مجالس الادارة الذين تسببوا في انهيار النادي ، مؤكدا ان مديرية الشباب اتخذت اجراءات فعلية لمحاسبة مجالس الادارة السابقة التي ارتكبت مخالفات وتسببت في تردي اوضاع النادي .

وهو ما اتفق عليه ايضا النائب احمد دندش ، الذي اكد ان تشجيع نادي الاسماعيلي اهم لابناء المحافظة من الأكل والشرب وهو ما يتطلب تقديم كافة الدعم اللازم من الحكومة للنادي.

وأكد الدكتور محمود حسين ، انه يتفق مع النواب ان دعم النادي الاسماعيلي والاندية الشعبية ، بمثابة أمن قومي ، لافتا الي ان اللجنة حريصة علي دعم الاندية الشعبية والجماهيرية حتي لا تندثر بمرور الزمن، خاصة انها ليس لها موارد كافية ويواجهها عقبات كبيرة .

وأشار إلى أن اللجنة طوال دور الانعقاد حريصة علي فتح ملف دعم الأندية الجماهيرية، لاسيما أنها أندية مظلومة في الموارد ونسعى لمساعدتها.

وأوصي رئيس لجنة الشباب في نهاية الاجتماع بعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل ، بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب ، وممثلي الاندية الشعبية لبحث دعمها والعمل علي انقاذ تلك الاندية .