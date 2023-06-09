توجيه 37 تهمة لترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض

أفادت وكالة الأنباء رويترز، اليوم الجمعة، بأن سجلات محاكمة ترامب تظهر مواجهته 37 تهمة جنائية، مشيرة إلى أن من بين تلك التهم هي الاحتفاظ بسجلات ووثائق رسمية والتآمر بهدف عرقلة العدالة، يفي ما أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن محامو ترامب تقدموا باستقالاتهم، وأن ترامب قام بتعيين فريق جديد للدفاع عنه.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها توجيه تهم جنائية لدونالد ترامب هذا العام ففي أبريل، وجه المدعي العام لمقاطعة مانهاتن إلى ترامب 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية في قضية ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز المعروفة إعلاميًا بـ «أموال الصمت».