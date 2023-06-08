شهامة ولاد البلد| بالصور.. صيادو الغردقة يشاركون في الإمساك بالقرش وإنقاذ الأجانب

شارك صيادو مدينة الغردقة في الإمساك بسمكة القرش التي تسببت في مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين، على الرغم من غضبهم الشديد وعدم رضاهم بسبب قرار منع الصيد، باعتبار أن الصيد والسمك هو مصدر الرزق الوحيد لهم. ورغم ذلك إلا أنهم اجتمعوا وأظهروا شهامة أولاد في الظروف الصعبة.

سطر صيادو مدينة الغردقة بطولة جديدة تضاف إلى بطولاتهم السابقة الذي تم ذكرها في معركة شدوان العظيمة، حيث قدموا العتاد والسلاح للقوات المسلحة جزيرة شدوان، من خلال توصيل الأسلحة للقوات عن طريق مراكب الصيد، وذلك أثناء هجوم فرقة إسرائيلية على نقطة مصرية كانت تتمركز داخل جزيرة شدوان.

وقام عدد من الصيادين عقب الإعلان عن هجوم قرش على عدد من السياح الأجانب بالتحرك الفوري في اتجاه مكان الواقعة، وتم التعامل بحرفية مع القرش والإمساك به وإنقاذ اثنين آخرين من الهجوم.

وتم تسليم القرش عقب الإمساك به إلى الجهات المعنية بالمحافظة لاتخاذ اللازم، حيث أسفر الهجوم عن مصرع رجل يحمل الجنسية الروسية وإصابة اثنين آخرين كانوا يمارسون رياضة السباحة على أحد شواطئ مدينة الغردقة.

كان قد شاهد أحد شواطئ مدينة الغردقة ظهر اليوم الخميس، واقعة هجوم قرش على عدد من الأشخاص بينهم أجانب، أسفر عنه مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين، فيما قرر محافظ البحر الأحمر إغلاق الشواطئ لحين الانتهاء من عملية المسح التي تقوم بها وزارة البيئة، وذلك لعدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

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