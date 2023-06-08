زي النهاردة.. عيد ميلاد الفنانة هالة فاخر

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة الكبيرة المحبوبة هالة فاخر، وهي من مواليد 8 يونيو عام 1946، تعتبر من الممثلات العربيات ذات الشعبية الواسعة التى استمرت في مسيرتها الفنية لسنوات طويلة وحتي اليوم.

نالت حب الجميع وخاصة الأطفال عقب أداء شخصية طمطم الشهيرة والتي حققت نجاحا كبيرا خلال عرض مسلسل بوجي وطمطم بالاشتراك مع الفنان الراحل يونس شلبي، الذي لازال مستمرا الآن

إيقونة الأطفال وتحولت إلي ألعاب فرو وفوانيس وغيرها من أغراض الاطفال.

بدايتها

كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم لن أبكي أبدا عام 1957، وبلغت سنوات عملها السينمائي أكثر من 60 عامًا.

عن حياتها

هي ابنة الفنان فاخر فاخر، بدأت نشاطها الفني مبكرًا جدًا في بعض من أفلام الأبيض والأسود حيث اختارها المخرج حسن الإمام في فيلم لن أبكي أبدا وهي طفلة عام 1957، وشاركت بعدها في عدة أعمال مسرحية.

وكان المخرج حسن الإمام هو الراعي الأول لخطواتها فقدمت معه عام 1963 دورا في فيلم امرأة على الهامش من بطولة حسن يوسف وهند رستم، اشتهرت بأدوارها الكوميدية، ومن أهم أعمالها أدائها دور طمطم في مسلسل الأطفال بوجي وطمطم للمخرج رحمي في ثمانينات القرن العشرين وهو يعد عملًا تاريخيا جعلها محفورة في قلوب الجماهير، ودور ماجد في مسلسل ماجد لعبة خشبية ولها عدة إسهامات في مجال السينما والتلفزة والمسرح. وارتدت الحجاب في عام 2010.

أعمالها: من الأفلام

مهمة مش مهمة

لن أبكي أبدًا.

امرأة على الهامش.

عفريت مواطن.

الخرساء.

مراتي مدير عام.

بين القصرين.

بيت بلا حنان.

أسرار البنات.

أغنية على الممر.

بنت اسمها محمود.

13 كدبة وكدبة.

الرجل الأخطر

لا تظلموا النساء.

بلا رحمة.

بدور.

الهروب.

قمر الزمان.

ريما

ساعة رضا

الولد الغبي.

مين يجنن مين.

نهاية رجل تزوج.

لست مجرمًا.

الجواز للجدعان.

الإنتقام للرجل.

البوليس النسائي.

ليس لعصابتنا فرع آخر.

بلاغ للرأي العام.

إمرأة وخمسة رجال.

بليه ودماغه العالية.

رشة جريئة.

تيمور وشفيقة.

حين ميسرة.

هي فوضى.

كباريه.

أيظن.

اتش دبور

رغيف العيش.

الزمهلوية.

البلياتشو

ضغط عالي.

ساعة رضا.

من المسلسلات

الحرير المخملي

سكر زيادة

كلبش 3

كلبش 2

كلبش

مسلسليكو:2013

الوتد

الستات جننوا فرحات.

عفريت القرش.

لحظات حرجة.

شرف فتح الباب.

خرم إبره.

في بيتنا حريقة.

نقطة ضعف.

العقرب.

عبودة ماركة مسجلة.

العطار والسبع بنات

بلاغ النائب العام

علي يا ويكا.

أبناء ولكن.

عمر بن عبد العزيز.

تاجر السعادة.

ابن حلال.

موجة حارة.

بابلو.

رحلة السيد أبو العلا البشري: 1986

الليل الطويل:1972

* صيام صيام 1980

في المسرح

وجع الدماغ.

باللو باللو.

ملاك القرابين.

الليلة البيضاء.

الزير سالم.

الإنفجار الجميل.

ربنا يخلي جمعة.

مطلوب على وجه السرعة.

أبو زيد.

وش السعد.

وشك حلو.