ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة ، بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33428 طن تشمل : 6304 طن يوريا و 1185 طن ملح معبأ و 5999 طن علف بنجر و 1387 طن أسمنت معبأ و 3427 طن كلينكر و 15126 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56989 طن تشمل : 23728 طن قمح و 18549 طن ذرة و 4933 طن حديد و 2090 طن فول صويا و 6689 طن خردة و 1000 طن سكر .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1168 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 344 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4717 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 31970 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 200211 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3568 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و كوم أبو راضي ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم و شحن عدد 11 حاوية 40 قدم متجه الى ميناء السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5680 حركة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 27720 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 172406 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1110 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 21 حاوية 40 قدم قادم من ميناء أكتوبر الجاف ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5132 حركة .