الرئيس السيسي: مصر اهتمت بالتكامل الاقتصادي خلال رئاسة الكوميسا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ القمة الحالية لتجمع الكوميسا الاقتصادي الـ22 تأتي تحت شعار «تكامل الكوميسا الاقتصادي يرتكز على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة».

ووجّه الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة السوق المشتركة الـ22 لدول تجمع شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا»، الشكر لفريق عمل أمانة الكوميسا على حسن الإعداد والترتيب لفعاليات الاجتماع الحالي.

ولفت إلى أنه كان شرفا كبيرا أن تتولى مصر قيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة، شهدت تطورات مهمة على المستويين الدولي والإقليمي.

وتابع: «وضعت مصر أمام أعينها أهدافا محددة خلال رئاستها للتجمع، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا، وتعزيز مقدرات السلم والأمن بدولنا».

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، فى القمة الثانية والعشرين، لتجمع دول الكوميسا فى العاصمة الزامبية لوساكا، حيث ستقوم مصر بتسليم رئاسة التجمع إلى زامبيا.