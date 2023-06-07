حبس 3 متهمين بتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة في السلام

أمرت نيابة السلام بحبس 3 عاطلين بتهمة تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها، داخل شقة سكنية في مدينة السلام 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض علي 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة القليوبية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار بها مُتخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة السلام أول وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى وبتفتيشهم وعُثر علي (كمية من مخدر الحشيش وزنت ٥٥ كيلو جرام- كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جرام- عدد 150 قرص مخدر - كمية من البودر المخدر وزنت ٢ كيلو جرام- عدد 3 زجاجات من زيت الهيدرو المخدر- بندقية خرطوش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- ماكينة عد نقود- 2 سلاح أبيض "خنجر - سكين"- مبلغ مالى- 5 هواتف محمولة- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التصنيع، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبلغ المالى متحصلات تجارتهم والهواتف لتسهيل التواصل مع عملائهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.