القومي للمرأة ينعى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق

نعى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة بخالص الحزن والأسى، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق، الذى وافته المنية مساء أمس.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لفقدان مصر واحد من أهم مسئوليها، وأحد أهم رموزها فى مجال العلوم الطبية، قدم إسهامات عظيمة للنهوض بمستوى الرعاية الصحية في مصر، وصاحب مسيرة علمية وبحثية حافلة بالإنجازات، وشارك المجلس القومي للمرأة في إطلاق أكبر قوافل لتقديم الخدمات الطبية للمرأة والأطفال بجميع المحافظات .

وقدمت الدكتورة مايا مرسى بخالص التعازى والمواساة لأسرة الدكتور أحمد عماد الدين ، ولجميع زملائه وتلامذته ، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.