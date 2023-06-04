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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| العثور على جثة سوداني ببولاق الدكرور.. ومقتل طفل ودفنه بصبة خرسانية أعلى عقار بالمرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان أبرزها، العثور على جثة سودانى داخل شقته ببولاق الدكرور، تفاصيل العثور على جثة شاب بالعجوزة، صبرى عبد المنعم يتعرف على المتهمين بالنصب عليه في بيع شقته .. وإليكم التفاصيل.

 

العثور على جثة سودانى داخل شقته ببولاق الدكرور

https://www.albawabhnews.com/4817154


انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بالبدرشين

https://www.albawabhnews.com/4817146


"مات أوفر دوس".. تفاصيل العثور على جثة شاب بالعجوزة


https://www.albawabhnews.com/4817023


حبس 10 متهمين بسرقة مواطن أثناء تبديل العملة

https://www.albawabhnews.com/4816976


صبرى عبد المنعم يتعرف على المتهمين بالنصب عليه في بيع شقته

https://www.albawabhnews.com/4817076


ضبط المتهم بقتل طفل أعلى سطح عقار بالمرج

https://www.albawabhnews.com/4817009


القبض على مدير فرع استولى على قطع غيار سيارات بـ 5 ملايين جنيه بالأزبكية

https://www.albawabhnews.com/4816834

العثور على جثة سودانى داخل شقته ببولاق الدكرور
 

البوابة نيوز جثة بولاق الدكرور صبري عبد المنعم