نشرة الحوادث| العثور على جثة سوداني ببولاق الدكرور.. ومقتل طفل ودفنه بصبة خرسانية أعلى عقار بالمرج

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان أبرزها، العثور على جثة سودانى داخل شقته ببولاق الدكرور، تفاصيل العثور على جثة شاب بالعجوزة، صبرى عبد المنعم يتعرف على المتهمين بالنصب عليه في بيع شقته .. وإليكم التفاصيل.
العثور على جثة سودانى داخل شقته ببولاق الدكرور
https://www.albawabhnews.com/4817154
انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بالبدرشين
https://www.albawabhnews.com/4817146
"مات أوفر دوس".. تفاصيل العثور على جثة شاب بالعجوزة
https://www.albawabhnews.com/4817023
حبس 10 متهمين بسرقة مواطن أثناء تبديل العملة
https://www.albawabhnews.com/4816976
صبرى عبد المنعم يتعرف على المتهمين بالنصب عليه في بيع شقته
https://www.albawabhnews.com/4817076
ضبط المتهم بقتل طفل أعلى سطح عقار بالمرج
https://www.albawabhnews.com/4817009
القبض على مدير فرع استولى على قطع غيار سيارات بـ 5 ملايين جنيه بالأزبكية
https://www.albawabhnews.com/4816834
العثور على جثة سودانى داخل شقته ببولاق الدكرور