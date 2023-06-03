الكشف الطبي على 1148 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

كشفت مديرية الصحة بدمياط عن نتائج القافلة التى انطلقت أمس الجمعة ، واستمرت حتى اليوم، بعزبة ٨ بمركز كفر سعد، وذلك ضمن خطة شهر يونيو لعام ٢٠٢٣،حيث يأتى ذلك ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تتضمن كافة التخصصات الطبية و معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضاً وحدتين للأشعة.

ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن قافلة عزبة ٨ ، تردد عليها ١١٤٨مواطن، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، وتحويل ٣٤حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضاً إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد٣ حالات ، هذا إلى جانب إجراء ٢٠١تحليل معملى و فحص ٣٨حالة بالأشعة و ٢٣حالة أخرى بالسونار.

استقبلت مستشفى دمياط العام في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ،جثمان طفل يبلغ من العمر 11 سنة جثة هامدة متوفى خنقا حيث قام مستشفى دمياط العام باستقبال الطفل وإخطار قوات الشرطة لوجود شبهة جنائية .

استقبلت مستشفى دمياط العام جثمان الطفل ويدعى حسن وائل وقامت قوات الشرطة بفتح التحقيقات في الواقعة لمعرفه سبب الوفاة حيث أن الطفل من قرية السنانية التابعة لمركز دمياط ووالده يعمل خارج مصر لتوفير احتياجات الأسرة والطفل يبلغ من العمر ١١ عاما،وكان طالبا في مدرسة شطا العزبي التابعة لإدارة دمياط التعليمية.

تم تحرير محضر شرطي بالواقعة وانتداب لجنة من الطب الشرعي لفحص الجثمان وكشف ملابسات وفاة الطفل وإخطار النيابة العامة.