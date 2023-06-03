غدًا .. فتح باب التظلمات بالإدارات التعليمية للشهادة الإعدادية بتعليم الجيزة

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن الإدارات التعليمية تبدء يوم الأحد القادم الموافق 4 يونيو تلقى قبول التظلمات من نتائج الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة ولمدة خمسه عشر يوماُ من تاريخ اعلان النتيجة وبرسوم قدرها 35 جنية للمادة .

هذا وقد اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/ 2023 " الدور الأول " .



جاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالب وطالبة .



وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠ %.