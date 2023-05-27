أوكرانيا: القوات الروسية قصفت منطقة خيرسون 45 مرة خلال 24 ساعة

السبت 27/مايو/2023 - 09:28 ص

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم السبت، أن القوات الروسية قصفت خيرسون 45 مرة، خلال ال(24) ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية عن أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة قوله - في بيان له - "إن القوات الروسية قصفت خيرسون بـ193 قذيفة".

وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال استهدافها للمنطقة، المدفعية وطائرات مسيرة ودبابات ومقاتلة وقذائف هاون وأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق.. مشيرا إلى أن القوات الروسية استهدفت مناطق سكنية، مما أسفر عن مقتل مدني واحد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.