لتنازل زوجها.. إخلاء سبيل ربة منزل بتهمة الجمع بين زوجين بالمرج

الخميس 25/مايو/2023 - 03:10 م

قررت نيابة المرج اليوم الخميس، إخلاء سبيل ربة المنزل المتهمة بالجمع بين زوجين، وذلك بعد تنازل زوجها الأول عن المحضر المقدم ضدها وعدم تحريكه دعوى زنا ضدها.

كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من عامل يفيد باختفاء زوجته عقب خروجها من المنزل، حيث أفاد الزوج في بلاغه بأن زوجته كانت متوجهة لمكتب الصحة بالمرج ولم تعد إلى المنزل مرة أخرى وفشل في التواصل معها هاتفيا.

بالعودة إلى ديوان القسم تحولت وحدة المباحث لغرفة عمليات مصغرة، حيث اجتمع المقدم كريم البحيري، بمعاونيه وطالبهم بوضع خطة محكمة للوصول إلى إجابة للسؤال الأبرز " الست راحت فين؟"، أو طرف خيط يقودهم إلى حل القضية، وفحص علاقاتها والوقوف على وجود خلافات بين زوجها وآخرين كشفت المعلومات والتحريات الوصول لمكان اختفاء السيدة، وأن الله سيبعث لهم طوق نجاة تنحل معه تلك العقدة والتي جاءت علي لسان معاون المباحث، الرائد أحمد عريان محدثا رئيسه في العمل، المقدم كريم البحيري: " وصلت لمكان الست المتغيبة يافندم"، وعلي الفور انطلقت مأمورية قادها المقدم كريم البحيري، لمكان تواجد السيدة والشاب المتواجده برفقته، وتم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة".