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الخميس 25 مايو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الحوار الوطني.. خبير اقتصادي: الزيادة السكانية تؤدي إلى الكثير من المعوقات منها زيادة حجم البطالة

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني
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قال عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الزيادة السكانية تؤثر سلبا على الموازنة العامة للدولة وتزيد من الإنفاق على الخدمات .

وأكد عبد المنعم السيد في كلمته في جلسة مناقشة كيفية تحسين الخصائص السكانية ضمن جلسات المحور المجتمعي لـ الحوار الوطني، :"الزيادة السكانية تؤدي إلى الكثير من المعوقات ومنها زيادة حجم البطالة ".

وأضاف عبد المنعم السيد:"  نحتاج أن يكون هناك فكر أخر للاستفادة من الزيادة السكانية وتحويلها إلى منحة بدلا من كونها محنة ".

وتابع عبد المنعم السيد:"  احتياجات سوق العمل مختلفة تماما عما ينتج من خريجين حاليا ونحتاج إلى إعادة الصياغة كي تتطابق الدراسة بالجامعات مع احتياجات سوق العمل ".

وأكمل عبد المنعم السيد:"  نحن في حاجة إلى تواجد تدريب جيد للشباب كي يكونوا مؤهلين لسوق العمل ".

https://www.youtube.com/live/u2LvvF8-9uQ?feature=share

الحوار الوطني الزيادة السكانية حجم البطالة احتياجات سوق العمل