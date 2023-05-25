الحوار الوطني.. خبير اقتصادي: الزيادة السكانية تؤدي إلى الكثير من المعوقات منها زيادة حجم البطالة

قال عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الزيادة السكانية تؤثر سلبا على الموازنة العامة للدولة وتزيد من الإنفاق على الخدمات .

وأكد عبد المنعم السيد في كلمته في جلسة مناقشة كيفية تحسين الخصائص السكانية ضمن جلسات المحور المجتمعي لـ الحوار الوطني، :"الزيادة السكانية تؤدي إلى الكثير من المعوقات ومنها زيادة حجم البطالة ".

وأضاف عبد المنعم السيد:" نحتاج أن يكون هناك فكر أخر للاستفادة من الزيادة السكانية وتحويلها إلى منحة بدلا من كونها محنة ".

وتابع عبد المنعم السيد:" احتياجات سوق العمل مختلفة تماما عما ينتج من خريجين حاليا ونحتاج إلى إعادة الصياغة كي تتطابق الدراسة بالجامعات مع احتياجات سوق العمل ".

وأكمل عبد المنعم السيد:" نحن في حاجة إلى تواجد تدريب جيد للشباب كي يكونوا مؤهلين لسوق العمل ".

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