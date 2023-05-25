مهرجان المسرح التجريبي يغلق باب التقديم للعروض المشاركة بدورته الـ30

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، غلق باب استقبال الأعمال المسرحية المصرية والعربية والأجنبية، وقد وصل عدد الأعمال المتقدمة للمشاركة في الدورة الـ30 للمهرجان إلى 90 عرض مصري و87 عرض عربي و88 عرض أجنبي.

وقال رئيس المهرجان الدكتور سامح مهران، إن لجان المشاهدة بدأت عملها منذ فتح باب التقديم للمهرجان، مؤكدا على جودة معظم الأعمال وتنوعها، وصعوبة الاختيار بينها.

وأوضح منسق عام المهرجان الدكتور محمد الشافعي، أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من اختيار العروض المصرية والعربية والأجنبية التي ستشارك في الدورة الـ30 لمهرجان المسرح التجريبي، وأضاف أن لجان المشاهدة تعمل بكامل طاقتها منذ فتح باب التقديم.

وستقام الدورة الـ30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 وحتى 8 سبتمبر 2023.

تضم اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الدكتور سامح مهران رئيسا للمهرجان، والدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي منسقا عاما للمهرجان، والدكتورة دينا أمين مديرا للمهرجان، والدكتور أيمن الشيوي مديرا للمهرجان، بالإضافة إلى الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والدكتور محمد سمير الخطيب، والمخرج أحمد البوهي.

يعد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أهم تظاهرة مسرحية عربية وإقليمية، وأحد أهم مهرجانات المسرح في العالم.