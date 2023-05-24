رسميًا.. أيندهوفن الهولندي يعلن رحيل مدربه «فان نيسلتروي»

أعلن نادي أيندهوفن الهولندي، اليوم الأربعاء، رحيل المدير الفني رود فان نيسلتروي عن الفريق، وذلك قبل المباراة الأخيرة من الموسم الجاري 2022-2023.

كشف نادي أيندهوفن في بيان، نشره عبر موقعه الرسمي، أن نيستلروي رحل عن تدريب الفريق، بعدما قرر الرحيل؛ بسبب عدم شعوره بالدعم من جانب إدارة النادي، بعد القرارات الأخيرة لها فيما يخص الأمور الداخلية.

كان النادي الهولندي، يرغب في بقاء نيسلتروي حتى نهاية الموسم لكنه قرر الرحيل بشكل فوري، ليتولى فريد روتن المهمة في مواجهة ألكمار في الجولة الأخيرة من الدوري الهولندي.

وأضاف بيان النادي، أن رود فان نيسلتروي قرر الرحيل بعدما شرح ذلك للاعبين والجهاز الفني، بأنه لم يحظ بدعم كاف للاستمرار.

وقال : «أيندهوفن حزين لقرار فان نيستلروي، ويبدي امتنانه له على الفوز بدرع يوهان كرويف وكأس هولندا هذا الموسم ويأمل في إنهاء الموسم في المركز الثاني».

وقاد المدرب صاحب الـ46 عامًا، أيندهوفن للتتويج بلقبي درع يوان كرويف (كأس السوبر الهولندي) وكأس هولندا.

يحتل أيندهوفن، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 72 نقطة، الذي يؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وبفارق 3 نقاط عن أياكس ثالث الترتيب.