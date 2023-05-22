رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد مشروعات الحزام الأخضر

تفقد اليوم الاثنين المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦أكتوبر والمهندس حسين الهامى نائب رئيس الجهاز والمهندس ومضان سالم المشرف على مشروعات الحزام الأخضر؛ أعمال المشروعات الجارية بمنطقة الحزام الأخضر والتي تهدف الى إنشاء مجتمع عمراني متكامل بالمنطقة بمساحة إجمالية ١٢٥٠٠ فدان لجميع المراحل.

وأكد رئيس الجهاز باستمرار دفع حركة سير العمل في كافة المواقع مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات وأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ وطبقا للقرار الوزارى رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٧ باعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة "الحزام الأخضر" بمساحة ١٢٤٩٤ فدان بمدينة ٦ أكتوبر والجدير بالذكر أن منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر تنقسم إلى ثلاث مناطق منها المنطقة الأولى من حوض 1 إلى حوض 16بمساحة حوالي 4500 فدان ، وتضم المنطقة الأولى المشروعات التالية: مشروع أعمال تنفيذ المرافق (طرق – مياه – صرف صحي – ري ) من حوض (1: 16) ومتوقع الانتهاء منه خلال عام.

بإجمالي شبكات مرافق حوالي 236 كيلومتر (76 كم شبكة مياه ، 78 كم شبكة ري ، 82 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار وخطوط طرد ، عدايات دفع موجه أسفل خطوط شركة سوميد). كما يتضمن المشروع شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول حوالي 85كم. ويشمل المشروع أيضاً 5 محطات رفع صرف صحي.

مشروع أعمال تنفيذ الحارات الرئيسية لطريق ( بوليفارد ) الرئيسي بالحزام الأخضر بعرض 50م وبطول حوالي 11كم في المسافة من محور العبور حتى الطريق الدائري الأوسطي وتنفيذ كوبري سيارات أعلى منطقة حرم سوميد والقطار الكهربائي السريع لربط مناطق الحزام الأخضر المختلفة ببعضها والتي قطعها المرور السطحي للقطار الكهربائي السريع ومنطقة حرم خطوط سوميد للبترول.

وتعد المنطقة الثانية من حوض 17 إلى حوض 24 بمساحة حوالي 2200 فدان.

ويشتمل المشروع على تنفيذ المرافق الرئيسية لمنطقة الحزام الأخضر (طرق – مياه – صرف صحي – ري) من حوض 17 إلى حوض 24 بإجمالي شبكات مرافق حوالي 138 كيلومتر (43 كم شبكة مياه ، 38 كم شبكة ري ، 55 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار )

كما يتضمن المشروع شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول حوالي 30 كم، كما سيتم تنفيذ 4 عدايات دفع نفقي أسفل الطريق الدائري الأوسطي لخطوط المرافق المختلفة : عدد (2) عداية صرف صحي و (1) عداية مياه و (1) عداية ري).

وبالمشروع أيضاً جاري تنفيذ رافع مياه شرب بطاقة كلية 26 ألف متر مكعب يوم، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال عام، وتعد المنطقة الثالثة من حوض 25 إلى حوض 49 بمساحة حوالي 3500 فدان

وأكد المهندس عادل النجار على الشركات القائمة بالأعمال بضرورة العمل بكامل طاقتها في كل المواقع وسرعة دفع معدلات الأداء لنهو الأعمال فى التوقيتات الزمنية المحددة و تطبيق أفضل معايير الجودة فى التنفيذ و بالمطابقة للمواصفات الفنية المقررة وبشكل وإخراج محترم يليق بالمدن الجديدة وبالمنطقة كمجتمع عمراني جديد متكامل.